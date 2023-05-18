واللاعبون الاربعة هم: جيمس ميلنر، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين.

وقال النادي الشمالي في بيان "نستطيع التأكيد أن روبرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين سيتركون النادي في نهاية عقودهم هذا الصيف".

واضاف "سيتم تكريم هؤلاء على ملعب أنفيلد (في مباراتهم ضد أستون فيلا السبت القادم) بالإضافة إلى تكريمات أخرى لاحقا".

وارتبط اسم ميلنر الذي دافع عن ألوان ليفربول على مدى 8 سنوات، بالانتقال إلى صفوف برايتون أو العودة إلى صفوف ليدز يونايتد الذي شهد بدايته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر السادسة عشرة عام 2002، قبل أن يلعب مع اندية نيوكاسل واستون فيلا ومانشستر سيتي ليعود وينتقل الى ليفربول عام 2015.

خاض ميلنر 617 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز ويحتل المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الاكثر خوضا للمباريات بعد غاريث باري (652) والويلزي راين غيغز (632). لكن الثلاثي لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الدولي السابق بيتر شيلتون الذي خاض 848 مباراة في دوري الدرجة الاولى سابقاً.