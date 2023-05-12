وتم رصد الحالات الأولى في أوروبا لهذا المرض الفيروسي، غير القابل للانتقال إلى البشر، في خريف عام 2022 بجزيرة سردينيا الإيطالية، ثم في صقلية.

سُجلت بؤر وبائية أخرى في منطقة الأندلس جنوبي إسبانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

ماذا نعرف عن المرض؟