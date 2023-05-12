غلاديز مكغاري دعت في كتابها إلى "عدم تعذيب النفس من خلال التفكير المرهق"، مؤكدة أنها عاشت سعيدة وبصحة سليمة لأنها "خلّصت نفسها من الضغوط غير الضرورية".

كما لفتت إلى أن "الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي".

عنوان الكتاب اللافت موضوع شغل بال الكثيرين، مما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول أقوالها ومحاولة اتباعها.

وتعليقا على الكتاب والنصائح الواردة فيه، قال استشاري الطب النفسي، أسامة النعيمي، لـ"سكاي نيوز عربية":

"من السهل التحدث عندما تصل إلى نهاية مرحلتك، عن كيفية التخلص من الضغوط التي ترافق مصاعب الحياة، لكن الأمر يختلف عندما تكون في خضم هذه المصاعب، ففي الكتاب تحدثت مكغاري عن الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها خلال حياتها، والتي تمنت لو أنها تعاطت معها بطريقة مختلفة".

"هناك أدوات تساعد في التخلص من الضغط، مثل وضع الهاتف على وضعية الصامت، ومحاولة فك الارتباط بيننا وبين أجهزتنا ووسائل التواصل الاجتماعي".

"يجب أيضا أن نتواصل مع أنفسنا أولا، ونرتب أولوياتنا، فهل من المهم مثلا أن أكون متواجدا على وسائل التواصل أم أن أتواصل مع نفسي ومع القريبين مني، وأعمل على تطوير الذات!".