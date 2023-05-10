تجربة جديدة أشبه بأفلام الخيال العلمي، سيكون محبو التكنولوجيا وألعاب الفيديو على موعد معها، إذ يعمل علماء على تطوير تقنية بالواقع الافتراضي، تسمح ليس فقط برؤية البيئات المعززة ثلاثية الأبعاد، ولكن شمها أيضا.