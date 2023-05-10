يعتبر حول العين من المشكلات الصحية الشائعة عند الأطفال، حيث لا تستقيم العينان بشكل مثالي في اتجاه الرؤية، مما قد يؤثر تدريجيا على قوة البصر إذا لم يتم علاجها بشكل مبكر.