وبحسب دراسة حديثة منشورة في مجلة "نيتشر أسترونومي"، فإن الصور جرى التقاطها عن طريق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب"، في خطوة علمية تسلط المزيد من الضوء على المجموعة الشمسية.

وجرى إطلاق اسم "فورما هوت" على النجم الذي يقع على بعد 25 سنة ضوئية، ويحيط به حزام من الغبار يمتد لنحو 14 مليار ميل.

وأوضح العلماء أن النجم يحيط به حزامان في المجمل، إلى جانب غيمة غبار هائلة، وفق ما أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها بالتلسكوب الذي وصلت تكلفته إلى عشرة مليارات دولار.

أكثر سطوعا من الشمس