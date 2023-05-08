وقال ابن السيدة إن والدته انهارت فجأة أثناء تواجدها في أحد الفنادق خلال قيامها برحلة عمل، ليسارع أصدقاؤها بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف، إلا أنهم صدموا عندما كانت الإجابة أن سيارة الإٍسعاف بطريقها إلى الفندق أصلا.

وعند وصول المريضة للمستشفى تبين إصابة شريان في قلبها بإصابة بليغة، ما اضطر الفريق الطبي لإجراء عدة عمليات جراحية نقلت على إثرها السيدة إلى غرفة العناية الفائقة.

وتبين في وقت لاحق أن ساعة آبل اتصلت بخدمات الطوارئ من خلال خاصية متعلقة بتنبيهات السقوط.

وإذا اكتشفت ساعة آبل سقوطا عنيفا لم يتبعه أي حرك لك لمدة دقيقة تقريبا، فسوف تنكز معصمك وتصدر صوتا للتنبيه ثم تحاول الاتصال بخدمات الطوارئ.