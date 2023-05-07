ولم تكشف "غوغل" عن مواصفات الهاتف القابل للطي، إلا أن مقطع فيديو ترويجيا قصيرا عرض الجهاز الشبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد.

ماهي أبرز التسريبات التي تحدثت عن مواصفات هاتف "بيكسل فولد"؟