كيف يمكن أن نختار كلمة مرور وكم يجب أن يكون عدد الحروف وهل أدمج بين الحروف والرموز والأرقام أم أعتمد على تطبيق لإدارة كلمات المرور بدلا من الاعتماد على ذاكرتي؟

كلها تساؤلات تشغل بالنا كل يوم بل كل ساعة وهذا موضوع نقاشنا اليوم لا سيما بعد الكشف عن أخطر كلمات المرور التي جرى استخدامها عام ألفين واثنين وعشرين والتي بإمكان الهاكرز اختراقها في ثوان معدودة.

وفي حديث مع صباح "سكاي نيوز عربية" يوضح الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، فادي ميخائيل، كيفية التعامل مع كلمة المرور في حال كانت معقدة وطويلة.