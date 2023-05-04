حذّر خبراء في تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني من المستخدمين من استخدام كلمات مرور يسهل التكهن بها، حفاظ على حسابتهم من الاختراق.
كيف يمكن أن نختار كلمة مرور وكم يجب أن يكون عدد الحروف وهل أدمج بين الحروف والرموز والأرقام أم أعتمد على تطبيق لإدارة كلمات المرور بدلا من الاعتماد على ذاكرتي؟
كلها تساؤلات تشغل بالنا كل يوم بل كل ساعة وهذا موضوع نقاشنا اليوم لا سيما بعد الكشف عن أخطر كلمات المرور التي جرى استخدامها عام ألفين واثنين وعشرين والتي بإمكان الهاكرز اختراقها في ثوان معدودة.
وفي حديث مع صباح "سكاي نيوز عربية" يوضح الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، فادي ميخائيل، كيفية التعامل مع كلمة المرور في حال كانت معقدة وطويلة.
- كلمة السر مهما كانت سهلة أو صعبة لابد أن تتسرب في يوم من الأيام.
- تكرار كلمة المرور بشكل مستمر لخدمات مختلفة وعلى مواقع مختلفة، يسهل اختراقها.
- تطبيق لإدارة كلمات المرور يساعدنا على حفظ كلمة السر مهما كانت تعقيدها.
- من أحسن تطبيقات خزنة كلمة السر حتى الآن هو "Bitwarden" قوي ومجاني
- التنبيه الوحيد لمستخدمي خزنة كلمة السر هو عدم نسيان كلمة المرور التي تدخلك علي التطبيق لأن يوجد حلا لاسترجاعها.