يفضل بعض الأطباء بوصفه بالعملية الدقيقة والسريعة غير الصعبة وليس باسم الجراحة، لأن كلمة جراحة تدل على استخدام مبضع أو شفرة جراحية، بينما في عمليات تصحيح البصر بالليزر لا توجد هذه الأدوات.

ويشهد مجال طب العيون وعلاجاته المختلفة تطورا كبيرا اعتمادا على الليزر، إذ أن هذه الحزمة الآمنة من الأشعة يمكنها أن تقلل من خطر حدوث المضاعفات التي تترافق عادة مع جراحات العين التقليدية.

لكن ووفق الأطباء إجراء مثل هذه العمليات ينطوي على شروط خاصة، لمعرفة فيما إذا كان المريض مرشحا مثاليا للقيام بهذه العملية، إذ أن تصحيح البصر بالليزر يناسب فئات محددة من الناس.

وفي هذا الإطار، قال أخصائي طب العيون الدكتور عادل بدر في حديث مع "سكاي نيوز عربية":