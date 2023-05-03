من يفكرون في استبدال سياراتهم التقليدية بأخرى كهربائية أو هجينة.. فكل المؤشرات تدل على أن التحول إلى السيارات الكهربائية يتسارع.

وتعني الزيادة الملحوظة في الطلب على الطرازات التي تعمل بالبطاريات أن السيارات الكهربائية ستشكل 18 في المئة من مبيعات السيارات العالمية في 2023.

ويرى الخبير في مجال السيارات في عمّان، روجيه عبيد، أن هناك عوائق قد تكون حجر عثرة أمام انتشار هذه النوع من السيارت يتمثل في النالي: