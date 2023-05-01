يعتبر مرض التهاب المفاصل الصدفي أحد أكثر الأمراض التي تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي، وعلى الرغم من أن هذا المرض يصيب الجلد والمفاصل، فإنه قد يتسبب في مراحل متقدمة بالألم والعجز.