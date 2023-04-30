ووقع نحو 1000 أكاديمي في جامعات رائدة حول العالم مبادرة تحاجج بأن تربية الماشية مهمة للغاية إلى درجة لا يمكن أن تكون معها ضحية للتعصب.

ونشر هؤلاء مبادرتهم في دورية "Animal Frontiers"، ضمن تعاون بين الجمعيات المهنية المتخصصة في الحيوانات سعى إلى البحث فيما المزاعم التي تقول إن أكل اللحوم يتسبب بالأمراض، فضلا عن كونه يلحق الأضرار بكوكب الأرض.

ويأتي هذا وسط محاولة أكبر من جانب ناشطين نباتيين تدفع نحو اتباع نظام غذائي نباتي.

وقال هؤلاء العلماء إنه يصعب إيجاد المكونات الغذائية في اللحوم في أغذية أخرى.

ولفتوا إلى أن هناك أشخاص يعيشون في المجتمعات الأفقر ويتناولون كميات قليلة من اللحوم، لكنهم يعانون من عدة أمراض مرتبطة بنقص المغذيات مثل فقر الدم.

وأشاروا إلى أن اللحوم غير المصنعة مسؤولة عن تزويد الجسم بـ"فيتامين بي 12"، و"الأحماض الدهنية أوميغا-3"، والمعادن مثل الحديد والزنك.

وخلصت دراسة هؤلاء إلى أن الصلة بين اللحوم الحمراء والأمراض تم القضاء عليها، عندما يجري دمجها في نظام غذائي صحي، مما أدى إلى افتراض أن بقية مكونات الحمية قد تكون مسؤولة عن المشكلات الصحية.