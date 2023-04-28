وكانت الصفقة ستكون الأكبر في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو في حال إتمامها، لكنها واجهت معارضة شديدة من شركة "سوني"، كما خضعت للتدقيق من جانب المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب مخاوف من أنها ستمنح مايكروسوفت السيطرة على الألعاب الإلكترونية.

رئيس مايكروسوفت، براد سميث، انتقد القرار، قائلا إنه "أكثر أيام مايكروسوفت سوداوية في بريطانيا"، مهددا بنقل عمليات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنه "أكثر ودية" من لندن.

وتعليقا على الأحداث، قال الرئيس التنفيذي لـ"E sports middle east"، سعيد شرف لـ"سكاي نيوز عربية":

"الصفقة تفيد مايكروسوفت بشكل كبير، فهي تسعى للاستحواذ على بليزارد كي تصبح ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم".

"لكن قرار هيئة الرقابة البريطانية يعتمد على عدة نقاط، أهمها أن هيمنة مايكروسوفت على الألعاب السحابية سيؤثر على ما إذا كانت متاحة للجميع أم لا".

"مايكروسوفت لديها نظام تشغيل ويندوز الذي يستخدمه أغلب الناس حول العالم، وبالتالي استحواذها لبليزارد سيقلل من خطوات الأخيرة الساعية لجعل ألعابها متاحة على أنظمة تشغيل أخرى".