وبدأ الرجل البالغ من العمر 35 عاما يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى، ثم بدأ يعاني من نزيف بالعين.

وحمى الكونغو مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق القراد والماشية، ومن الممكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بالملامسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه إفريقيا تفشيًا جديدًا لفيروس ماربورغ، وهو مرض نزفي مثل حمى الكونغو.

تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل: