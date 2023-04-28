غالبا عندما نتحدث عن التلوث يسيطر على تفكيرنا أبخرة السيارات السامة، وحرق الوقود الأحفوري، والمصانع لكننا لا نفكر بما يمكن أن تتسبب به بعض الأدوات في منازلنا من تلوث.