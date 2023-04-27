ويشير موقع "هوليود ريبورتر" إلى أن وصف يوتيوب باعتباره النظام الأساسي الأكثر تفضيلا أو الأكثر استخداما لمستمعي البودكاست، وفقا لبعض الاستطلاعات، "لم يقم بحمايته من بعض الانتقادات"، خاصة أن منصة الفيديو لا تزال تعاني من نقص نسبي في المحتوى الصوتي بالمقارنة مع المنافسين مثل سبوتيفاي.

ووفقا للموقع الأميركي، فإنه:

خلال 2021، ظل يوتيوب هادئا نسبيا بشأن جهود البث الصوتي.

خلال 2021، ظل يوتيوب هادئا نسبيا بشأن جهود البث الصوتي. أطلقت المنصة صفحة بودكاست رئيسية مجردة مع مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل الموصى بها.

أطلقت المنصة صفحة بودكاست رئيسية مجردة مع مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل الموصى بها. في أكتوبر 2022، قال موقع يوتيوب إن المسوّقين سيكونون قادرين على شراء إعلانات صوتية مدتها 30 ثانية، وتنظيم الحملات الإعلانية بناءً على فئات البث الصوتي.

في فبراير 2023 أعلن المدير التنفيذي لخدمات البث الصوتي في يوتيوب، كاي تشوك، أنه سيتم إضافة البودكاست إلى خدمة بث "يوتيوب ميوزيك" في المستقبل القريب.

في فبراير 2023 أعلن المدير التنفيذي لخدمات البث الصوتي في يوتيوب، كاي تشوك، أنه سيتم إضافة البودكاست إلى خدمة بث "يوتيوب ميوزيك" في المستقبل القريب. مستمعو يوتيوب ميوزيك سيستطيعون تجربة الاستماع للبودكاست مماثلة لتلك على منصات مثل "سبوتيفاي" و"آبل بودكاست"، حيث تتوفر أدوات الاستماع في الخلفية والتنزيلات والبحث والاكتشاف.

مستمعو يوتيوب ميوزيك سيستطيعون تجربة الاستماع للبودكاست مماثلة لتلك على منصات مثل "سبوتيفاي" و"آبل بودكاست"، حيث تتوفر أدوات الاستماع في الخلفية والتنزيلات والبحث والاكتشاف. لا تزال التفاصيل المحددة حول كيفية تمكُّن صانعي محتوى البودكاست من الاستفادة من نقاط القوة في "يوتيوب" كمنصة لتحقيق الدخل لهم غير واضحة أيضا.

"يوتيوب ميوزيك"

ويعلق أستاذ البث الصوتي والإعلام الإبداعي بجامعة ساسكس في برايتون ببريطانيا، مارتن سبينيلي، بأن خدمة البث الصوتي على يوتيوب ضخمة، وقد كانت موجودة منذ وقتٍ ليس بالقليل.

ويرى سبينيلي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية":

"المدونات الصوتية على تطبيق يوتيوب ميوزيك تتمتع بحصة أكبر قليلا من جمهور المستمعين، مقارنة بمنصة سبوتيفاي"

"لكن قليل من الأشخاص غير مستمعي يوتيوب ميوزك يعرفون عن البث الصوتي على يوتيوب أكثر، لميلهم إلى التفكير في يوتيوب على أنه منصة فيديو حصرية "

"إطلاق يوتيوب لميزة البث الصوتي التي تم تحديثها مؤخرا، تشير لرغبة المسؤولين عن يوتيوب في تغيير وعي المستخدمين بأن يوتيوب ليس منصة فيديو حصرية فقط؛ لكن خدمة استماع أيضا "

منافسة "سبوتيفاي"

ورغم ذلك، فإنه وفقا لمركز الأبحاث MIDIA Research، فإن يوتيوب بودكاست اعتُبر في استطلاعه، أفضل منصة للبودكاست بنسبة 49 بالمئة خلال 2022.

لكن البعض يشير إلى أنه يجب على يوتيوب استخدام المحتوى الحصري لجذب المستمعين إليه، وتخطي سبوتيفاي الذي يعتمد على الحصريات، لذلك يرى البعض ضرورة اتباع نهج سبوتيفاي إذا كان يوتيوب يرغب في ضخ المزيد من المحتوى الصوتي إلى منصته.

لكن سبينيلي يعتقد أن "يوتيوب لن يسير على نهج سبوتيفاي، وليس حتى تقليدها" مشيرا إلى أن "أحد ابتكارات البث الصوتي على يوتيوب حاليا هو السماح لصناع المحتوى بتمييز تحميلاتهم على أنها (ملفات بودكاست) من خلال يوتيوب ستوديو، مما يعد تحديثا جديدا سيفتح لهم قنوات توزيع على يوتيوب ميوزك".

ويستطرد في معرض حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية":

"يُعد يوتيوب عملاق بث الفيديو، وبهذه التغييرات من الواضح أنهم يأملون في الهيمنة على سوق سبوتيفاي وآبل.

"يُعد يوتيوب عملاق بث الفيديو، وبهذه التغييرات من الواضح أنهم يأملون في الهيمنة على سوق سبوتيفاي وآبل. "القائمون على يوتيوب يستخدمون هيمنتهم الكبيرة في الفيديو، ليصبحوا أكثر هيمنة على البث الصوتي".

"القائمون على يوتيوب يستخدمون هيمنتهم الكبيرة في الفيديو، ليصبحوا أكثر هيمنة على البث الصوتي". "اقتراحي هو دعوة صناع محتوى الفيديو إلى مساحة الصوت، وتسهيل عليهم القيام بذلك".

"اقتراحي هو دعوة صناع محتوى الفيديو إلى مساحة الصوت، وتسهيل عليهم القيام بذلك". على يوتيوب ستوديو الآن أخذ قائمة تشغيل فيديو حالية وجعلها كسلسلة صوتية ببضعة نقرات فقط.

على يوتيوب ستوديو الآن أخذ قائمة تشغيل فيديو حالية وجعلها كسلسلة صوتية ببضعة نقرات فقط. عدم ترويج يوتيوب في السابق لمقاطع الفيديو التابعة له كتجارب صوتية يتجنبها حاليا، مما يجعل منصات كسبوتيفاي وآبل تشعر بالقلق بسبب توسع يوتيوب.

عدم ترويج يوتيوب في السابق لمقاطع الفيديو التابعة له كتجارب صوتية يتجنبها حاليا، مما يجعل منصات كسبوتيفاي وآبل تشعر بالقلق بسبب توسع يوتيوب. الأزمة أن الأشخاص يعتقدون أن يوتيوب خدمة فيديو فقط، لكن الترويج والتسويق للبث الصوتي سيجعل المسؤولين عن يوتيوب يتغلبون على هذه الأزمة بمرور الوقت.

فقر المميزات

على الجانب الآخر، تشير أستاذة الصحافة والاتصال الجماهيري بالجامعة الأميركية في القاهرة، كيم فوكس، إلى أنه: