بعدما أطلقت "تويتر" ميزة الاشتراكات المدفوعة التي تسمح لمنشئ المحتوى بعرض معلومات خاصة للذين يشتركون بصفحته مقابل 8 دولارات شهريا تعود بالربح على منشئ المحتوى وعلى منصته أيضا، غرد ماسك مروجا لتمكين هذه الميزة لكن الأمر الذي أثار ضجة عارمة هو مشاركته لصورة شاشة تظهر عدد الذين انضموا للاشتراكات المدفوعة في حسابه الشخصي منذ عشرة أيام فقط، وبلغ عددهم 25 ألف مشترك، أي أن ماسك الملياردير يتقاضى 100 ألف دولار شهريا عن تغريداته.

وفي هذا السياق، قال الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات رائد سمور: