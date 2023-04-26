الأربعاء، نشر النيادي استعدادات رواد الفضاء، لمهمة السير في الفضاء، والتحضيرات من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية.

وكتب النيادي على حسابه بموقع تويتر: "الكثير منكم يتساءل كيف نستعد لمهمة السير في الفضاء، وهذا الفيديو يشرح لكم تحضيراتنا من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية. موعدنا في 28/4/2023".

وظهر النيادي وهو واقف في المحطة، وبجواره بزة الفضاء الخاصة، التي سيستخدمها للسير في الفضاء، الجمعة المقبل، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقوم بتلك المهمة عبر التاريخ.

وشرح النيادي بعض التفاصيل المتعلقة بالبزة، وكيفية ارتدائها، في الفيديو، كما ناشد المتابعين لمراقبة المهمة الجمعة المقبل.

وقبل شهر، انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.