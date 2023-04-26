وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، يقول علماء جامعة "إدنبرة" إن هرمون الإستروجين يجعل مهمة إنقاص الوزن على النساء صعبة.

أثناء الدراسة التي استمرت 4 أسابيع وشملت 42 شخصا، فقد الرجال 16 بالمئة من وزن أجسامهم، بينما فقدت النساء نصف هذا الوزن فقط، بنسبة 8 بالمئة.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور ويليام كاوثورن: