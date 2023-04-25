فكيف يتحدث الآباء مع أطفالهم عن النزاعات والحروب؟؟

أخبار النزاعات والحروب غالبا ما تؤثر على الجميع في العالم. وفي هذه الحالة يتطلع الأطفال دائما إلى والديهم طلبا للشعور بالسلامة والأمان..

ولا يقتصر أذى الحروب على الأذى الجسدي الناجم عن السلاح.. بل إن الحروب والنزاعات وما يصاحبها من مصائب ونكبات، لها أثر نفسي أكبر على الأطفال. وذلك لعدم اكتمال نضج الأطفال نفسيًا واجتماعيًا ومعرفيًا ووجدانيًا.

وقد تترك الحروب والنزاعات الباب مفتوحا لجميع احتمالات كيفية تأثيرها على الأطفال من زلزلة لقناعاتهم وهدمها، والميل للعدوان والانتقام، وانعدام ثقة الأطفال بأي شيء حتى أنفسهم..

وقد يقع الطفل المتابع لأخبار النزاعات ضحية للخوف الشديد والكوابيس التي قد تحتوي صوراً مما يراه على التلفاز أو المنصات.إضافة إلى مشكلة فقدان المناعة للعوامل المسببة للمرض مع تنقل الشعوب.

وفي هذا النطاق يدعو خبراء إلى ضرورة التركيز على الأطفال خلال هذه الأوقات الصعبة، وطمأنتهم.. مع التأكيد على أن الشعور بالضيق والخوف، أمر طبيعي.

ووفق خبراء، مع تتلاشى ردود الفعل القوية على الأحداث المأساوية مع مرور الوقت، ويعود معظم الأطفال إلى طبيعتهم المعتادة.

توضح الاختصاصية النفسية والتربوية، الدكتورة لمى الصفدي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":