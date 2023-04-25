يستخدم أكثر من 2.2 مليار نسمة حول العالم تطبيق "واتساب"، وهو ما يجعله فرصة ذهبية بالنسبة إلى المحتالين الذين لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة للإيقاع بالضحايا وسلبهم أموالهم وبياناتهم.