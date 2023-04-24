وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "في سابقة عالمية جديدة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ’مسبار الأمل‘ يقترب لمسافة 100 كيلومتر من القمر التابع للمريخ "ديموس" .. ويلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر ".

وتابع: "تخبرنا النظريات بأن هذا القمر هو كويكب خارجي تم التقاطه ضمن مدار المريخ .. ويدحض مسبار الأمل هذه النظرية ليثبت عبر أجهزته وفريق عمله بأن هذا القمر في الأغلب كان جزء من كوكب المريخ وقد انفصل عنه قبل ملايين السنين .. تماماً مثل قمر الأرض .. الذي كان جزءاً منها وانفصل عنها".

وأضاف "فخورون بعلمائنا الشباب .. فخورون بعلومنا .. فخورون بمساهمتنا في مسيرة المعرفة البشرية".