مع ازدياد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، لا بد أن نعرف جيدا حقيقة اعتماده بالأساس على ما ندخله كبشر في قاعدة البيانات ضمن شبكة الإنترنت، والتي تعتمد عليها روبوتات الدردشة مثلا بشكل كلي في أداء مهامها.