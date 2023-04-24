وعمل الباحثون خلال عقد من الزمن على تحليل بيانات طبية لأكثر من ثماني دراسات تناولت شريحة كبيرة من البالغين يعانون من درجات متفاوتة من ضعف السمع .

ووجدت أن المشاركين الذي واظبوا على ارتداء أجهزة سمعية كانوا أقل عرضة بنحو 19 بالمئة من ظهور أعراض التدهور المعرفي مقارنة بمن لم يستخدموا المعينات السمعية.

الدراسة هذه تأتي بعد دراسات سابقة ربطت بين فقدان السمع والخرف ففي عام 2016 وجد باحثون من جامعة هارفارد الأميركية أن كبار السن الذين استخدموا أجهزة مساعدة للسمع سجلوا درجات أفضل في اختبارات الانتباه والذاكرة.

ووفق الباحثين فإن الكثير من التفاعلات البشرية تعتمد على الصوت والكلام وفهم اللغة والذاكرة وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدماغ.

وفي هذا الإطار، قال اختصاصي طب الشيخوخة واختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور نبيل نجا:

المراحل الثلاثة التي تقوم عليها الذاكرة:

المرحلة الأولى: تلقي المعلومة.

المرحلة الثانية: تخزين المعلومة.

المرحلة الثالثة: استخدامها عند الحاجة إليها.

ويضيف نجا: