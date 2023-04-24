كشفت وثائق رسمية عن أن الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" (الشركة الأم لغوغل)، سوندار بيتشاي، تلقى رواتب ومكافآت ما مجموعها 226 مليون دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي سرّحت فيه الشركة أكثر من 12 ألف موظف وتنوي تقليص ما تقدمه للمتبقين، بداعي المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.