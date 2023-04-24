والطفيلي المجهري أحادي الخلية، يعرف باسم "فيلاستر" يستهدف القنافذ البحرية في عمودها الفقري ما يؤدي إلى نفوقها، وربما يكون مسؤولاً عن القضاء على حوالي 98 بالمئة من قنافذ البحر في تلك المنطقة.

وقالت أستاذة علم المحيطات البيولوجي، ميا بريتبارت، أدى فقدان هذا النوع من القنفذ إلى تغيير مصير الشعاب المرجانية تماما.

وحدد العلماء السبب من خلال جمع عينات من 23 موقعا في منطقة الكاريبي، وحددوا "الفيلاستر" كسبب مباشر للحالة.

وأضافت ميا: "نحن متحمسون لمشاركة هذه المعلومات مع الجميع، حتى نتمكن من استكشافها ووقف انتشارها".