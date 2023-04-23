كشفت دراسة حديثة، أن اتباع نظام غذائي هندي غني بالحديد والزنك والألياف، وشرب الشاي بانتظام، واستخدام الكركم في وجبات الطعام، أدى إلى انخفاض الإصابات الشديدة والوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19".