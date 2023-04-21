وفي هذا الإطار، أرسلت إحدى الأمهات صورة لقدم طفلها إلى الخبراء، حيث يمكن رؤية طفح جلدي أحمر غريب نوعا ما.

والمفاجأة كانت عندما شخص الأطباء إصابة الطفل الصغير بالتهاب الأوعية اللمفاوية، وهي عدوى بكتيرية تصيب تلك الأوعية، والتي تعد جزءا من جهاز المناعة.

ويمكن أن يحدث التهاب الأوعية اللمفاوية بسبب أشياء أخرى مثل الفيروسات والالتهابات الفطرية ولدغات الحشرات.

يبدأ الخط الأحمر في المنطقة المصابة و يمتد لأعلى نحو الإبط أو الفخذ. ⁠

قال الأطباء إن العلامة تظهر وتمتد وهذه إشارة على أن العدوى تزداد سوءا وأن المصاب بحاجة إلى البحث عن تقييم طبي وعلاج يكون عادة بالمضادات الحيوية.

إذا تم علاجها بسرعة، يمكن أن تكون الحالة خفيفة، ولكن إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تحدث مضاعفات ويمكن أن تؤدي الحالة إلى شيء أكثر خطورة مثل تعفن الدم.

كيف نقلل خطر الإصابة بالتهاب الأوعية اللمفاوية؟