البداية من صاروخ "سبيس إكس"

أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخ "ستارشيب" العملاق في رحلة تجريبية هي الأولى من نوعها.

لكن بعد أقل من 4 دقائق، بدا أن الأمور تخرج عن السيطرة.

الصاروخ "سوبر هيفي" الذي يحمل المركبة "ستارشيب" لم ينفصل عنها، وخرج عن السيطرة قبل أن يسقط الاثنان معا إثر انفجارهما.

حاول إيلون ماسك التهوين مما حدث، وقال: "تهانينا لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور".

يفقد المليارات

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن إيلون ماسك فقد 13 مليار دولار من ثروته خلال 24 ساعة.

أرجعت الأمر إلى "الدراما" التي حدثت في إمبراطوريته من انفجار الصاروخ الفضائي والنتائج المخيبة لشركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية التي يمكلها ماسك، فضلا عن إزالة عملات التوثيق الزرقاء المجانية في "تويتر".

مثلا، انخفض سعر سهم "تيسلا" بنحو 9.75 في المئة الخميس، ليصبح عن 162.99 دولار.

تعليق غريب

رغم كل ما حدث له إلا أن إيلون ماسك اعتبر أن الخميس كان يوما جيدا بالنسبة إليه.

وكتب على "تويتر": " إنه يوم رائع في نواح كثيرة".