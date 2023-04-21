أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، يوم الخميس، عن سقوط قمر اصطناعي قديم تابع ليها، في منطقة الصحراء الكبرى، في حديث يذكر بأحداث فيلم شهير على نتفلكس.
ويستدعي هذا الحدث، الفيلم الكوميدي الدرامي "فور إل" أو (4L) عام 2019، ففي الفيلم تم عرض مشهد لأحد الطوارق يسحب قمرا صناعيا أمريكيا سقط على الأرض لبيعه كخردة.
ماذا حدث يوم الخميس؟
- سقط القمر الصناعي القديم الذي كان يدرس الشمس لأكثر من عقد، على كوكب الأرض في منطقة الصحراء الكبرى.
- قال مسؤولو ناسا إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن حدوث أضرار ولا إصابات حتى الآن من جراء عودة القمر الاصطناعي التي حدثت في الساعات الأولى من صباح الخميس.
- كان من المتوقع أن تحترق معظم أجزاء القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 300 كيلوغرام، أثناء هبوطه في الغلاف الجوي. لكن الخبراء توقعوا أن بعض القطع ستبقى سليمة وسترتطم بالأرض.
- تم إطلاق القمر الاصطناعي عام 2002، وجرى إيقاف تشغيله عام 2018 بعد مشكلة في الاتصال.
- قبل انقطاع الاتصال معه، قام القمر الاصطناعي بدراسة التوهجات الشمسية والانبعاثات القادمة من الشمس.