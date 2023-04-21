أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، يوم الخميس، عن سقوط قمر اصطناعي قديم تابع ليها، في منطقة الصحراء الكبرى، في حديث يذكر بأحداث فيلم شهير على نتفلكس.