ومع نهاية هذا اليوم، سيجري إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، ما لم يدفع صاحبه ثمن الاشتراك الشهري لقاء الاحتفاظ بالعلامة.

وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي العلامة التي تشكل إرث موقع "تويتر" الخاصة بالحسابات الموثقة.

وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في "تويتر" هو 20 أبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من أبريل بالتزامن مع يوم "كذبة أبريل ".

أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية.