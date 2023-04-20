وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذه الخطوة تنهي العلامة التي تشكل إرث موقع "تويتر" الخاصة بالحسابات الموثقة.

ويمكن للملايين حول العالم مشاهدة صفحات لمؤسسات عريقة لها سنوات على المنصة بلا أي علامة تحقق، لتتساوى في ذلك مع من ينشأ حساب شخصي اليوم، دون أن يدفع ثمن خدمة التحقق.

وظهرت كبريات الصحف ووسائل الإعلام حول العالم وملايين الأشخاص دون علامة التحقق الزرقاء.

وفقد بابا الفاتيكان، ومغني الراب الأمريكي جاي زي، والممثل ريتشارد إي غرانت إشاراتهم الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى معظم المشاهير حول العالم.

وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في "تويتر" هو 20 أبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من أبريل بالتزامن مع يوم "كذبة أبريل ".

أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية.