في ابتكار أدى إلى انقسام الناس بين مؤيد يرى فيه فائدة، ومعارض يرى أنه "مخيف"، يزعم موقع إلكتروني جديد أنه يمكنه العثور على كل صورة لأي شخص، تم نشرها على الإنترنت في أي وقت.