يكره الكثيرون منظر "الكرش" ويصابون بالحيرة عندما لا يتمكنون من التخلص منه بالرغم من تناولهم أطعمة صحية، وهذا بالتحديد ما حذر منه خبراء تغذية، لافتين إلى أن بعض الأغذية التي نعتقد أنها صحية، قد يردي تناولها لنفس القدر من السعرات الحرارية والآثار الجانبية غير الصحية عند تناول أطعمة غير صحية.