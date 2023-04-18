وزودت "stc" وقف الملك عبد العزيز بسبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تزويد الوقف بأكثر من 18,600 هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتقوية التغطية الداخلية للهواتف الجوالة.

وجرى تركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LET في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة وخدمة اتصال متميزة؛ لتوسعة نطاق تغطية الشبكة داخل مباني الوقف وضمان أداء عالي للشبكة.

وتأتي مبادرة مجموعة "stc "ضمن التزامها ببناء عالم أكثر اتصالاً، وإثراء حياة الأشخاص والمجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات اتصالات عالمية المستوى، وتوفير منظومة من الحلول الرقمية التي تضمن تمكين زوار بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسرعبر تقديم تجربة رقمية مميزة وتسخير أفضل حلول الاتصالات العالمية لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.

وقامت "stc" بنشر أول نظام هوائي موزع رقمي بتقنية "CDD" في الشرق الأوسط، تحضيراً لنشر خدمة شبكة الجيل الخامس خلال الأشهر المقبلة، كما تعمل المجموعة على تطوير صندوق وقفي لإنشاء بنية تحتية رقمية مستدامة، وتعزيز تطوير المنتجات والحلول الرقمية في السعودية بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستمر مجموعة "stc" في العمل على ضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمناطق المحيطة لخدمة الأعداد المليونية خلال موسم العمرة، وتجهيز جميع المواقع في مكة المكرمة للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرم الشريف بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية المقدمة.