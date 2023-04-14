وفي هذا العام، تثير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، المخاوف تجاه ارتفاع معدلات الإصابة بالحساسية أكثر من ذي قبل.

التغيرات المناخية وأمراض الحساسية.. ما العلاقة؟

الأسباب في أن التغيرات المناخية أثرت على أمراض الحساسية لدى البشر، هي:

طول فترة موسم الحساسية، نتيجة ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون بالجو .

ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تفتح البراعم والأزهار في وقت مبكر، مع استمرارها لوقت أكثر .