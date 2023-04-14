يوضح الدكتور فرحات فضلون في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن الدراسات الحديثة أثبتت بأن الصيام لا يؤثر سلبا على أداء الطلبة خلال شهر رمضان، على عكس ما يظن البعض بأن الموازنة بين الدراسة والصيام أمر صعب للغاية.

ويضيف بأن التركيز يتأثر بحصول المرء على حاجته من التغذية، وتنظيم الوقت حتى يحافظ على نشاطه الذهني ويقوم بواجباته في افضل الظروف.

ويشير إلى أن الصيام يحقق فوائد مهمة للطلبة خلال شهر رمضان أبرزها:

تعزيز صحة الدماغ : من خلال زيادة استخدام "الكيتونات" خلال فترات الصيام والعودة إلى استخدام "الجلوكوز" بعد الأكل، حيث تتم عملية إصلاح للخلايا أثناء الصيام ثم إعادة نموها وتجددها بعد الطعام.

: من خلال زيادة استخدام "الكيتونات" خلال فترات الصيام والعودة إلى استخدام "الجلوكوز" بعد الأكل، حيث تتم عملية إصلاح للخلايا أثناء الصيام ثم إعادة نموها وتجددها بعد الطعام. تزويد الجسم بالطاقة : وذلك بتحول الموارد التي يستخدمها الجسم للطاقة، حيث ينتقل الجسم خلال عملية التمثيل الغذائي من استخدام "الجلوكوز" إلى "الكيتونات" لتزويد الجسم بالطاقة.

: وذلك بتحول الموارد التي يستخدمها الجسم للطاقة، حيث ينتقل الجسم خلال عملية التمثيل الغذائي من استخدام "الجلوكوز" إلى "الكيتونات" لتزويد الجسم بالطاقة. فوائد معرفية ونفسية : يسهم الصيام في تقليل الجهد المبذول في هضم الطعام والطاقة التي يحتاجها الجسم وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التركيز والهدوء.

: يسهم الصيام في تقليل الجهد المبذول في هضم الطعام والطاقة التي يحتاجها الجسم وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التركيز والهدوء. تحسين الإدراك والمزاج: يعزز عمل الدماغ ويؤثر على زيادة الذكاء، بالإضافة إلى تحسين الإدراك والطاقة والنوم والمزاج.

أفضل أوقات الدراسة في شهر الصيام

نصح الدكتور فضلون الطلبة خلال شهر رمضان بأهمية معرفة أفضل الأوقات للدراسة حتى يحققوا أهدافهم التعليمية في ظروف صحية ملائمة وذلك بـ:

اختيار أوقات التركيز المرتفع، وعادة ما تكون بعد السحور أو بعد الفجر أو بعد الإفطار بساعتين.

تجنب الإجهاد العقلي أواخر النهار، وبعد الفطار. وضرورة اختيار أنشطة مناسبة للدراسة.

نيل قسط من الراحة قبل الإفطار حتى يكون الطالب مستعدا بعد الإفطار بساعتين للمذاكرة دون أن يكون مجهدًا.

الحرص على تنظيم مواعيد النوم الخاصة ، مثلا من منتصف الليل وحتى الفجر، أو من بعد الفجر حتى الصباح ، حسب الجدول اليومي للدراسة.

أطعمة صحية تساعدك على التركيز

عدد الدكتور فضلون الكثير من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد الطلبة على التركيز بشكل أكبر خلال شهر رمضان، وبالتالي الحفاظ على قدرات عالية من التركيز والانتباه للقيام بواجباتهم الدراسية بأفضل شكل ممكن، ومن هذه الأطعمة: