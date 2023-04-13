هذا السؤال أرّق العلماء كثيرا، وطرحت حوله عدد من النظريات، من بينها ما قدّمه، الأربعاء، باحثون، من جامعتي كارنيغي للعلوم، وكاليفورنيا في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة نيتشر المرموقة.

في الدراسة الجديدة يفترض العلماء أنّ مياه كوكبنا نشأت نتيجة التفاعلات بين الغلاف الجوي ومحيطات الصهارة التي وجدت خلال فترات تنامي الأرض أو أي كوكب، عندما يكون الكوكب منصهرا كليا أو جزئيا في النظام الشمسي.

استخدم الباحثون نموذجا تم تطويره حديثا يعتمد على النمذجة الرياضية، لاستكشاف تبادل المواد بين أجواء الهيدروجين الجزيئية ومحيطات الصهارة من خلال النظر في 25 مركبا مختلفا، و18 نوعا مختلفا من التفاعلات.

أبحاث الكواكب الخارجية

لعقود طويلة اعتمد العلماء في تفسير نشأة الكواكب على تفاعلات نظامنا الشمسي، لكن أبحاث الكواكب الخارجية قادت ثورة في العقد الماضي إلى اتباع نهج جديد لنمذجة الحالة الجنينية للأرض، وتقديم تفسيرات جديدة اعتماداً على معلومات آتية من الكواكب الخارجية.

أنات شاهار من جامعة كارنيغي للعلوم وأحد معدّي الدراسة، توجز لموقع "سكاي نيوز عربية" أهم ما جاء في الدراسة، إذ تقول: