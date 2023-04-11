قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب "X Corp"، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.
- أوضح المصدر أن "تويتر لم يعد موجودا بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 أبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا".
- ليس من الواضح بعد ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى "Twitter"، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.
- سبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل "X" مشابها لتطبيق "WeChat" الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة "Tencent Holdings".
- يستخدم "وي شات" في كل شيء تقريبا، بدءا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.
- يمتلك ماسك أيضا النطاق "X.com"، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع "PayPal".
جدل ماسك
- يوم أمس الإثنين، أثار إيلون ماسك تكهنات أخرى، بعدما نشر على حسابه صورة اللافتة الخاصة باسم تويتر، الموضوعة خارجة مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
- بدت الصورة غامضة، خاصة وأنه تم طلاء حرف "W" في كلمة "Twitter".
- قبلها، غيّر الملياردير الأميركي لفترة وجيزة شعار " تويتر" في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب.