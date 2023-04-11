وتتنوع الموائد والأطباق المقدمة على طاولة الإفطار ويتغيير النظام الغذائي للصائم، وبالتالي قد تتسبب بعض العادات الخاطئة في الأكل في معاناة البعض من اضطرابات معدية وعسر في الهضم تقلق الصائم، وتتسبب في مشاكل صحية مختلفة.

أعراض عسر الهضم

أوضحت الدكتورة إيناس العلوي أخصائية الجراحة التنظيرية الباطنية لموقع سكاي نيوز عربية أن الاضطرابات المعدية المعوية من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها بعض الأشخاص خلال شهر رمضان. وقد تختلف مشاكل عسر الهضم في رمضان من شخص إلى آخر وأبرز الأعراض الشائعة هي:

الشعور بالشبع المبكر أثناء الوجبة.

الامتلاء غير المريح بعد الأكل والذي يستمر لفترة أطول مما ينبغي.

شعور بألم خفيف إلى شديد في أعلى البطن.

حرقة وشعور بسخونة غير مريحة.

وأضافت بأن المرضى الذين أجروا عمليات التخسيس مثل: قص المعدة، والتكميم، وتغييير المسار والتحوير، يلاحظون خلال فترة الصيام وحتى بعد الإفطار اضطرابات معدية معوية منها: ارتجاع العصارة الصفراوية وعصارة المعدة، بسبب ارتخاء صمام المرئ وفتق في عضلات الحجاب الحاجز. وبالتالي تحتاج إلى استشارة طبية، وإجراء الفحوصات اللازمة، للوصول إلى التشخيص الدقيق وتقديم العلاج المناسب.

نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

شددت أخصائية الجراحة التنظيرية الباطنية، على ضرورة التقيد بالنصائح اللازمة في تناول الإفطار خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على عادات غذائية سليمة تجنبنا العديد من المشاكل الصحية ، وذلك بـ: