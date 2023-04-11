وظهرت فضّة لأول مرة على "تويتر" على حساب صحيفة "كويت نيوز" الإلكترونية، التابعة لصحيفة "كويت تايمز" الإنجليزية.

وارتدت فضة قميصا أبيضا وسترة سوداء قائلة: "أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها، لنسمع آراءكم".

ويعكف فريق على رصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، وقد تستخدم "فضّة" في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على "تويتر" الذي يتابعه أكثر من مليون و200 ألف شخص.

وحظيت "فضّة" بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، كما تفاعل معها العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.