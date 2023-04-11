في هذا السياق، تحدثت الطبيبة هبة مقدم، أخصائية أمراض الدم والأورام السرطانية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لموقع سكاي نيوز عربية ، وأوضحت أن مرضى السرطان عدة أنواع ، منهم من يمكنه الصيام، بينما هناك شريحة من المرضى لا يمكنهم الصيام.

أوضحت أخصائية أمراض الدم والأورام السرطانية الآتي:

يمنع الصيام على مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، وهؤلاء ننصحهم بعدم الصيام خلال فترة العلاج، لأن أجسامهم تتطلب الإكثار من تناول السوائل ووجبات الطعام المنتظمة.

بعض المرضى بحاجة إلى برنامج غذائي متواصل بمعدل 4 ساعات بين الوجبة والأخرى، وهؤلاء بحاجة لسعرات حرارية عالية بإستمرار.

المطلوب عدم خسارة الوزن للمرضى الذين يتلقون علاجاً كيميائياً.

ضرورة الإكثار من تناول السوائل لتنظيف الجسم وخصوصا الكبد والكلى من أثر العلاجات الكيميائية وإخراجها مع البول.

بعض المرضى يصابون بالتهابات وارتفاع في حرارة الجسم وهؤلاء بحاجة دائمة إلى عقاقير وسوائل وساعات الصيام الطويلة قد تضرهم .

مرضى بإمكانهم الصيام.. من هم؟



يصوم المصاب بمرض السرطان إذا كان يتمتع بصحة جيدة وأنهى مرحلة علاجه الكيميائي وتناول العلاجات بالعقاقير المنزلية (الحبوب )