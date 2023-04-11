يتساءل مريض السرطان عن إمكانية صيام شهر رمضان بشكل آمن، وهل سيؤثر على صحته وجلسات علاجه المتتالية؟
في هذا السياق، تحدثت الطبيبة هبة مقدم، أخصائية أمراض الدم والأورام السرطانية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لموقع سكاي نيوز عربية ، وأوضحت أن مرضى السرطان عدة أنواع ، منهم من يمكنه الصيام، بينما هناك شريحة من المرضى لا يمكنهم الصيام.
أوضحت أخصائية أمراض الدم والأورام السرطانية الآتي:
- يمنع الصيام على مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، وهؤلاء ننصحهم بعدم الصيام خلال فترة العلاج، لأن أجسامهم تتطلب الإكثار من تناول السوائل ووجبات الطعام المنتظمة.
- بعض المرضى بحاجة إلى برنامج غذائي متواصل بمعدل 4 ساعات بين الوجبة والأخرى، وهؤلاء بحاجة لسعرات حرارية عالية بإستمرار.
- المطلوب عدم خسارة الوزن للمرضى الذين يتلقون علاجاً كيميائياً.
- ضرورة الإكثار من تناول السوائل لتنظيف الجسم وخصوصا الكبد والكلى من أثر العلاجات الكيميائية وإخراجها مع البول.
- بعض المرضى يصابون بالتهابات وارتفاع في حرارة الجسم وهؤلاء بحاجة دائمة إلى عقاقير وسوائل وساعات الصيام الطويلة قد تضرهم .
مرضى بإمكانهم الصيام.. من هم؟
يصوم المصاب بمرض السرطان إذا كان يتمتع بصحة جيدة وأنهى مرحلة علاجه الكيميائي وتناول العلاجات بالعقاقير المنزلية (الحبوب )
- مريض السرطان الذي يصوم عليه تناول كمية كافية من السوائل ولا يقتصر الأمر على شرب الماء فحسب، بل يجب تناول اللبن وسوائل الأعشاب والشاي وأنواع العصائر الرمضانية المفيدة له.
- قدمت هبة مقدم في حديثها لموقع سكاي نيوز عربية نصيحة لمرضى السرطان، بالقول: "يتعين على مريض السرطان استشارة الطبيب قبل الشروع في الصيام، وعليه يتم تحديد برنامج آمن للصيام دون التأثير السلبي على الحالة الصحية، وعلى المريض الحرص على السحور لما فيه من بركة وصحة للجسم.
- أوضحت" لصيام آمن أنصح بتناول الأطعمة التي تشعر بالشبع، مع استشارة الطبيب في مواعيد الدواء وعدم تغيير المواعيد شخصياً ، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل صعود الدرج أو المشي وتحريك العضلات، وهو مهم لتنشيط الدورة الدموية في الجسم خلال ساعات الصيام، مع الاهتمام بالتغذية المتوازنة للمريض المسموح له بالصيام، حتى يستطيع الصمود في فترة الصوم، و لا يصاب بالأنيميا (فقر الدم) مما يؤثر على فاعلية العلاج وموعد الجرعات".
- في حال الصيام يجب الانتباه إلى اعتماد برنامج غذائي متنوع.