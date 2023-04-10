قصة اللافتة

قام إيلون ماسك بطلاء حرف "W" في كلمة "Twitter" في اللافتة الموضوعة خارج مقر الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

نشر ماسك، الاثنين، صورة اللافتة الخاصة باسم الموقع، بعد التغيير الذي جرى عليها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

قال إن مالك العقار الذي توجد فيه مكاتب "تويتر"ذكر أن الموقع بات مطالبا قانونيا بالإبقاء على اسمه الرسمي "Twitter" بحيث لا يمكنه حذف حرف "W".

أضاف أنه جرى طلاء الحرف بلون خلفية اللافتة، أي اللون الأبيض فحلت المشكلة.

كان ماسك قد أزال في وقت سابق هذا الحرف من اسم الموقع، ليصبح يقرأ على النحو التالي Titter ، لكن هذا التصرف جلب انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الذين وصفوه بأنه "صبياني".

لكن بدا أن الانتقادات لم تتوقف عن العالم الافتراضي، فمالك العقار أصر على إبقاء الاسم كما هو. واستمر الأمر لمدة يومين قبل أن يتراجع ماسك.

وقبل عدة أيام، غيّر إيلون ماسك من شعار "تويتر" الشهير وهو الصفور إلى شعار الكلب، وتحديدا شعار العملة الرقمية دوج كوين، الذي يفضله ماسك.

ورفع هذا القرار من قيمة العملة الرقمية بنحو 4 مليارات دولار. وفي وقت لاحق، تراجع ماسك عن القرار ويعيد العصفور الأزرق إلى مكانه.