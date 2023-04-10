وفي شهر رمضان المبارك يركز الأطباء على أهمية ترطيب الجسم وتزويده بكميات وافرة من الماء والسوائل منعا لتبعات الجفاف التي قد تؤثر بشكل كبير على صحة العين والمرضى وتحديدا الذين يعانون أمراضا سابقة في العين، أو الذين خضعوا لجراحة معينة، تتطلب المواظبة على خطة علاج محددة كوضع قطرات العين.

ورغم تنوع الأسباب التي تؤدي لمشكلة جفاف العين، فإن بعض المرضى مثل مرضى السكري والقلب وكبار السن، يعانون أكثر من غيرهم لحالة جفاف العين ومضاعفاتها.

ووفق الخبراء فإن روتين الاهتمام بصحة العين يجب أن يكون يوميا في رمضان وفي باقي الشهور، لأن العين تتأثر بصحة الأعضاء الداخلية للإنسان بشكل مباشر، إضافة للعوامل البيئية والخارجية ولعل أبرزها الحساسية تجاه الضوء والطقس الحار.

وفي هذا الإطار، قال استشاري جراحات الليزك وتصحيح عيوب الإبصار الدكتور عادل محمد بدر:

جفاف العين أصبح من الأمراض المزمنة في الوقت الحالي.

إفراز الدموع داخل العين مهم جدا للشعور بالراحة والمرونة.

أعراض جفاف العين الاحمرار والحرقان وعدم القدرة على فتح العين فترات طويلة.

يمكن استخدام القطرات المرطبة للتخفيف من شدة لحالة.