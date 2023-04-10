بدا أن روبوت الدردشة "ChatGPT"، الذي يشغل الدنيا ويملأ الناس هذه الأيام بفعل قدراته الهائلة على إنشاء النصوص، يعاني من أوجه قصور، تهدد بوضع الشركة المالكة في قفص الاتهام.