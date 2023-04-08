ويمكن لبعض التطبيقات تتبع موقعك سراً، والاطلاع على محادثاتك، والوصول إلى التفاصيل المصرفية الخاصة بك وإرسال نسخ من رسائلك أو وسائطك إلى جهاز آخر.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

رؤية تطبيقات غير مألوفة على هاتفك

إذا ظهرت تطبيقات على جهازك لم ترها من قبل، كن حذرا، قد يكون هاتفك مخترقا.

هاتفك يحتاج إلى الشحن أكثر من المعتاد

إذا كانت هناك تطبيقات قيد التشغيل باستمرار، فسوف تستنزف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة.

إذا لاحظت أن شحن هاتفك ينفد بوتيرة أسرع من المعتاد فتحقق من التطبيقات المسؤولة عن الأمر.

سخونة الهاتف

حرارة هاتفك هي دليل وجود تطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية.

إذا لم تكن تستخدم هاتفك وأصبح ساخنا عند لمسه، فقد يكون هناك شخص يتتبعك.

مقدار البيانات التي يستخدمها هاتفك

إذا كانت برامج التجسس تعمل في الخلفية، فقد يتم استخدام بيانات هاتفك أيضا، هذا لأن الشخص الذي يبحث في معلوماتك يستخدم اتصال هاتفك لإرسال الملفات للجهاز الذي يتتبعك منه.

إضاءة الهاتف العشوائية

إذا كان هاتفك يقوم بأشياء غريبة مثل الإضاءة فقد يكون هناك بعض الأنشطة المراوغة التي تحدث.

هل راجعت رسائلك المرسلة؟

إذا كان هاتفك يرسل رسائل نصية لم تكتبها أو ترسلها من قبل، فقد يكون هناك شخص ما يصل إلى جهازك.

هل يعمل التصحيح التلقائي الخاص بك بشكل غريب؟

إذا كنت تكتب ولاحظت أن التصحيح التلقائي يعمل بشكل غريب، فقد يكون هناك شخص ما يراقب رسائلك.

كيف يمكنك حل المشكلة؟