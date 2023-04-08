وبحسب موقع "إندي 100"، اكتشف العلماء أن الماء يتم تخزينه داخل صخرة تدعى الرينغو ودايت.

وقال عالم الجيوفيزياء ستيف جاكوبسن: "تشبه الرينغو ودايت الإسفنج، يمتص الماء، هناك شيء مميز جدا للتركيب البلوري للرينغو ودايت الذي يسمح لها بجذب الهيدروجين وحبس الماء".

وأكد عالم الجيوفيزياء أن ما توصلوا إليه في دراستهم دليل على دورة المياه حول الأرض بأكملها، وبالتالي سيساعد على تفسير وجود الكمية الهائلة من الماء السائل على سطح الكوكب، والتي ظل العلماء يبحثون عنها على مدار عقود طويلة.

وإذا احتوت الرينغو ودايت على 1 بالمئة فقط من الماء، فهذا يعني أن هناك ثلاثة أضعاف أكثر من المياه الموجودة تحت سطح الأرض مما هو موجود على سطحها.

وهذا الاكتشاف قد يسهم يساهم في معرفة أصل الماء على الكوكب، ويساعد بتحديد مصادر البحار والمحيطات، وبالتالي فهم الحياة على كوكب الأرض بطريقة أفضل.