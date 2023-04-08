يحرص الصائم خلال شهر رمضان على تناول الفواكه بين وجبتي الفطور والسحور لما لها من فوائد كبيرة على تحسين قدرة الجسم على الصيام والتخفيف من الشعور بالعطس على مدار اليوم، فما هي أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها، وماهو التوقيت المناسب لها؟