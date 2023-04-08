كشف أكبر تحليل على الإطلاق للبيانات الوراثية للماموث الصوفي عن معلومات جديدة حول أيقونة العصر الجليدي الذي ينتمي لفصيلة الفيلة، منها معلومات حول شعره المنتفش وأذنيه الصغيرتين وقدرته على تحمل البرودة وتخزين الشحوم وحتى شمع آذانه الجاف.